Wicepremier Morawiecki: Pieniędzy na pewno nam nie zabraknie

Wicepremier Mateusz Morawiecki był gościem porannej audycji w RMF FM. W rozmowie z Krzysztofem Ziemcem minister finansów oraz rozwoju mówił o perspektywach dla Polski i sytuacji przedsiębiorców w naszym kraju.

"Chcemy zaproponować małą działalność gospodarczą z ZUS-em, znacząco na niższym poziomie"- zadeklarował Morawiecki. Zapytany, dlaczego młodzi przedsiębiorcy masowo zakładają firmy w Czechach, odpowiedział, że to mit.

„Taki mit, bo młodzi ludzie nie zakładają masowo firm w Czechach, a znam Czechów, którzy zakładają firmy w Polsce i pewnie jakiś redaktor w Czechach pyta wicepremiera, czemu zakładają firmy w Polsce. Nie ma żadnego masowego zjawiska, natomiast chcemy, żeby warunki do prowadzenia biznesu w Polsce dla młodych ludzi, startupów, ale również dla firm, które parę lat już istnieją na rynku i cały czas są małe, żeby były dobre, jak najlepsze i warto powiedzieć, że jest mitem, że Polska ma bardzo wysokie opodatkowanie dla firm”

Minister rozwoju podkreślił, że jego priorytetem jest ułatwienie polskim przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej. Mateusz Morawiecki podkreślał, że jest w Polsce zakochany.

"Mój cel to uprościć życie przedsiębiorcom, bo uważam, że oni budują nasz dobrobyt, ale też siłę państwa. Jestem zakochany w Polsce i to mój cel podstawowy. Chcę, żeby Polska była silnym krajem, zamożnym, ale też pięknym poprzez to, jak ludzie ją kochają".

Wielu krytyków mówi, że realizacja programu PiS zrujnuje Polskę. Szef resortu finansów podkreślił jednak, że pieniędzy na pewno nie zabraknie.

"Na pewno tutaj nasze programy i uszczelnienia podatków w 2017 roku zadziałają. A ponadto jakość naszego wzrostu gospodarczego też się poprawia"

JJ/RMF FM, 300Polityka, Fronda.pl

19.11.2016, 9:47