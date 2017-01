Wicepremier Morawiecki: Budżet jest legalny, nie ma obaw o zachowanie inwestorów

reklama

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej wicepremier Mateusz Morawiecki wypowiadał się na temat kryzysu parlamentarnego oraz budżetu na 2017 r.

Już jutro dwie agencje ratingowe, Fitch i Moody's mają ogłosić swoje oceny wiarygodności finansowej Polski.

"Poczekajmy do jutra (…). Myślę, że pod wieloma względami te inwestycje, które zobaczycie państwo już w najbliższych miesiącach potwierdzą, (…) że nie ma wątpliwości, co do budżetu"- uspokajał minister rozwoju i finansów.

Morawiecki został zapytany również o to, czy kryzys parlamentarny może wpłynąć negatywnie na nastroje inwestorów. W ocenie wicepremiera nie ma takich obaw, ponieważ budżet jest legalny, a on sam jest z inwestorami w stałym kontakcie, konsultując się nt. kolejnych inwestycji.

"Budżet na 2017 r. został uchwalony zgodnie z prawem, więc nie ma obaw o zachowanie inwestorów"- zaznaczył minister.

"Nie ma takich obaw, jakimi niektórzy posłowie starają się straszyć(...)Trzeba oddzielić emocje polityczne (…) od stanu faktycznego"- uspokajał Mateusz Morawiecki, podkreślając, że również aukcje obligacji polskich przebiegają pozytywnie.

Ustawa budżetowa, przyjęta wczoraj bez poprawek przez Senat, leży już na biurku prezydenta Andrzeja Dudy. Decyzji jeszcze nie ma, a głowa państwa ma siedem dni na jej podjęcie.

