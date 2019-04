Wicepremier: Mamy poważną ofertę dla nauczycieli. 667 mln zł leży na stole

"Gdyby chcieć zrealizować postulaty ZNP, to trzeba by wydać 17 mld zł"



"Rząd podał koszt realizacji "piątki Kaczyńskiego" - to 42 mld zł"



Wiadomo jednak że kiełbasa wyborcza jest bardzo istotna.



nadmienię jeszcze że nasz skromny Pan Prezes przytula co miesiąc 7.500 emerytury plus "uposażenie" ponad 9.000 i diety 30.000, w sumie coś koło 19.000 miesięcznie. NIeźle jak na kogoś kto do pracy jest wożony a i pewnie za jedzenie nie płaci...

