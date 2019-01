Wicepremier Gliński wyjaśnia, dlaczego wyszedł ze studia

Maria Błaszczyk 24.1.19 21:38

No i co?

Publikujecie wyjaśnienie, które ewidentnie mija sie z prawdą i nie wyjaśniacie co się stało. Proszę, nagranie: https://www.youtube.com/watch?v=gKRzmTXtBmk



Pytanie dotyczyło publicznych pieniędzy.