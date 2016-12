Wicepremier Gliński pod Pałacem Prezydenckim: 'Nie ustąpimy, mamy mandat!'

reklama

Fot. YouTube reklama

Od ponad godziny trwa pod Pałacem Prezydenckim demonstracja Klubów „Gazety Polskiej, która wyraża poparcie dla rządu. Na jej początku przemawiał wicepremier Piotr Gliński.

„Serdecznie wam wszystkim dziękujemy, w imieniu pani premier, rządu, większości parlamentarnej. Dziękujemy wam, że jesteście z nami, że przyjechaliście w wolny dzień” – powiedział do zgromadzonych.

Następnie dodał:

„Rząd polski jest wybrany w demokratycznych wyborach (…)W Polsce potrzebny jest spokój i odpowiedzialność (...). Polska demokracja nie jest zagrożona w najmniejszym stopniu, wolność mediów nie jest zagrożona. Demokracja rozwija się w sposób zupełnie normalny”

Dalej wicepremier zauważył, że obecnie:

"jest czas sporu i konfliktu, komuś zależy na tym, żeby Polacy nie mogli spokojnie spędzić świąt Bożego Narodzenia. żeby prowokować i żeby polska polityka była oparta na złych emocjach (…)Ten spór w Polsce dotyczy tego, czy będziemy mieli szanse rozwojowe, czy Polska będzie mogła się rozwijać. o to chodzi w tym sporze. Żeby Polska mogła się rozwijać musi być przede wszystkim sprawiedliwą, dla wszystkich Polaków, nie tych, którzy są wybrani, którzy mają dobre dojścia, ale wszystkich: dla mieszkańców dużych miast, małych miast i wsi, dla wszystkich regionów i dla wszystkich pokoleń, Polska musi być sprawiedliwa (…)Drugą kwestią, o którą chodzi w tym sporze, jest nasza tożsamość, żebyśmy byli mocną wspólnotą polityczną, musimy nasze więzi opierać na polskich wartościach"

Wicepremier Gliński zwrócił również uwagę na potrzebę sprawiedliwości, tożsamości oraz demokracji w Polsce:

Tłum zaś skandował:

"Jesteśmy z Wami! Jesteśmy z Wami!"

Na koniec Gliński powiedział jeszcze:

„Ten spór dotyczy także suwerenności. Szanowni państwo, sprawiedliwość, demokracja, suwerenność i tożsamość – o to chodzi w tym sporze. Nie dajmy się prowokować. Podstawową rolą opozycji jest nawoływanie do nienawiści, do rozchwiania nastrojów. Chcemy powiedzieć stanowczo, że nie ustąpimy, bo mamy mandat społeczny. Nie ulegniemy żadnym prowokacjom. W ciągu ostatniego roku prowokowano nas codziennie. My się temu przeciwstawimy, dalej stanowczo i odpowiedzialnie będziemy prowadzić nasz kraj ku rozwojowi. Dziękuję, w imieniu polskiego rządu, że jesteście”

dam/telewizjarepublika.pl,Fronda.pl

18.12.2016, 17:30