Wicepremier Gliński: Opozycja traktuje PiS jak Goebbels Żydów

Bardzo mocne słowa padły w rozmowie wicepremiera Piotra Glińskiego z „Wprost”. Stwierdził on, że Prawo i Sprawiedliwość traktowane jest przez opozycję „jak Żydzi przez Goebbelsa”.

„Jeżeli przewodniczący Rady Europejskiej przyjeżdża dzień przed świętem, jednym na sto lat, i mówi o neobolszewikach, to znaczy, że mamy sytuację ekstraordynaryjną, nie do zaakceptowania z punktu widzenia polskiej racji stanu i dowodzącą, że druga strona, nie mając dla Polaków propozycji programowych, będzie każdą, nawet najświętszą okazję wykorzystywała do szerzenia nienawiści. Gdy brakuje programu, walka przenosi się w sferę emocji”.