Wicepremier Gliński bierze udział w ważnej naradzie. Chodzi o odbudowę Notre Dame

Wicepremier, minister kultury był dziś w katedrze Notre Dame, zniszczonej przez pożar. Piotr Gliński jest w Paryżu w związku z unijną naradą poświęconą ochronie europejskiego dziedzictwa kulturowego. Jeszcze przed spotkaniem z ministrami kultury z państw członkowskich wicepremier pojechał do katedry.

Później w rozmowie z dziennikarzami Piotr Gliński relacjonował, że optymistyczną wiadomością jest to, iż prace w katedrze są prowadzone i że mimo tak dużego pożaru budynek stoi. - Zdecydowana większość najcenniejszych rzeczy się uratowała. Główny krzyż, ten który stał mniej więcej na wysokości ołtarza głównego, przetrwał. Witraże, słynne rozety przetrwały i polska kaplica też przetrwała. Więc to są te optymistyczne wiadomości w kontekście tragicznego wydarzenia - relacjonował wicepremier.

Powiedział też, że optymizmem napawa fakt, iż politycy organizują spotkania takie jak to dzisiejsze w Paryżu, poświęcone ochronie dziedzictwa europejskiego. - Chcemy znaleźć drogi wyjścia i uprzedzić ewentualne następne zagrożenia - dodał minister Piotr Gliński.

Na spotkaniu zostanie zapewne poruszona kwestia odbudowy paryskiej katedry. Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński powiedział wcześniej, że dziś dowiemy się, jakie są oczekiwania Francuzów. - Jest oczywiście zbiórka we Francji i na świecie, jeśli chodzi o pieniądze. Ale to są olbrzymie, trudne prace konserwatorskie i odbudowa tego rodzaju miejsca po pożarze - powiedział wicepremier kilka dni temu w TVP Info.

Ministrowie mają też rozmawiać o możliwych metodach współpracy, by w przyszłości sprawniej reagować w przypadku takich sytuacji. Francuska minister do spraw europejskich mówiła w jednym z wywiadów, że kiedy dochodzi do dużego pożaru w Europie, mechanizm solidarności pozwala unijnym krajom spieszyć z pomocą i pożyczać na przykład samoloty gaśnicze.