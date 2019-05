Wicepremier Beata Szydło: Są kraje, które naśladują nasze 500 Plus. To wielki sukces!!!

Beata Szydło powiedziała, że Polska to państwo, którego priorytetem jest rodzina. W Pałacu Prezydenckim wicepremier do spraw społecznych uczestniczyła w uroczystości, podczas której prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę rozszerzającą program Rodzina 500+. Od 1 lipca świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało także pierwszemu dziecku, bez względu na dochody rodziny.



- To najlepsze, co zdarzyło się polskiej rodzinie. To jest wsparcie finansowe, to pokazanie światu, że dla Polski rodzina jest najważniejsza - podkreśliła Beata Szydło. - Są kraje, które naśladują politykę rodzinną Polski, i to jest wielka satysfakcja - dodała wicepremier.