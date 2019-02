Wicenaczelny ,,GW'' grozi władzy PiS nowymi taśmami

Czy prezes banku rzeczywiście był do tego gotów, nie wiemy, bo żadnego kredytu nie dano; dla ,,Wyborczej'' jednak, gdy idzie o PiS, nie liczą się winy prawdziwe, ale choćby tylko potencjalne. Jak peroruje dalej Kurski, sprawa jest ,,nie do obrony'', bo partia władzy miałaby dodatkowe przychody w wysokości 80 mln zł rocznie, a zatem gigantyczną konkurencję nad innymi ugrupowaniami.Analogicznie moglibyśmy powiedzieć, że jest nie do obrony, iż przed 2015 rokiem partia władzy miała na swoje usługi nie tylko media państwowe, ale i prywatne, jak ,,GW''. Ale moralność Kalego to dla totalnej opozycji chleb powszedni.