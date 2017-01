Wicekanclerz Niemiec: Zamknąć meczety islamistów!

reklama

W wywiadzie dla tygodnika „Der Spiegel” należący do SPD wicekanclerz Niemiec Sigmar Gabriel powiedział, że ruch salafitów w Niemczech powinien być zlikwidowany. Gabriel proponuje zamknięcie ich meczetów, rozwiązanie organizacji i wyrzucenie z kraju salafickich kaznodziejów. Jedna z organizacji, „Prawdziwa wiara” została w listopadzie zdelegalizowana.

„Jeśli chcemy poważnie walczyć z islamizmem i terroryzmem to musi to być również walka kulturowa”, powiedział Gabriel, „a ci, którzy wzywają do przemocy nie powinni móc korzystać z wolności wypowiedzi”.

Salafici to grupa szybko rosnąca i licząca obecnie w Niemczech około 10 tysięcy osób, które uważają, że islam i współczesny świat są nie do pogodzenia i islam powinien wrócić do stanu z czasów Mahometa – i z nich rekrutują się wyjeżdżający walczyć do Syrii. Z salafitami zadawał się m.in. berliński terrorysta Anis Amri. (g)

