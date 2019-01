Wicedyrektor Muzeum Warszawy został zawieszony

KarolinaKarolajn 21.1.19 13:18

Proszę nie pokazujcie tego przerażającego symbolu nienawiści wymyślonego przez BARDZO złych ludzi,ani tego nożownika jak stoi z nożem po zabiciu Pawła Adamowicza.

Obrazy mocno działają na ludzi a wielu niezrównoważonych psychicznie może to zwyczajnie pobudzić do działania i zainspirować.

psychiczni i opętani nie myślą o konsekwencjach tylko działają jak automaty do zabijania