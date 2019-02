'Wiadomości' pokazują uczestników linczu na Ogórek

JR 5.2.19 11:16

Bardzo dobra decyzja. Takie "twarze" trzeba pokazywać! To ludzie, którzy chyba mają angaż i biorą stałe pobory bo można ich spotkać na wszystkich rozróbach! Dokąd tego będzie? To co robi ta banda to jest ograniczanie wolności osobistej, a to podlega karze. Co by było gdyby Pani Ogórek np. wyszła z auta? Pewnie skończyłoby się to na szarpaninie. Ale i tak wiele obelg padło. To chyba z zazdrości tych "przystojniaczek". Bo zarówno do urody i wykształcenia to im dużo brakuje.