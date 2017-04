Wiadomo już, kto stał za zamachem w petersburskim metrze

reklama

27-letni Abror Azimow, który został wczoraj zatrzymany na przedmieściach Moskwy, przyznał się do zorganizowania zamachu w petersburskim metrze 3 kwietnia. W wyniku ataki zginęło kilkanaście osób, w szpitalu nadal znajduje się ponad 50 rannych.

Azimow urodził się w 1990 roku. Poza nim zatrzymanych zostało 8 osób – tuż po zamachu. Wszystkim postawiono zarzut terroryzmu.

Jak poinformował adwokat Azimowa – przyznał się dziś do tego, że to on stał za zaplanowaniem zamachu.

dam/dorzeczy.pl,Fronda.pl

18.04.2017, 16:42