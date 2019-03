Wg Internetu to ,,rolnicy od Putina'' palą opony w stolicy?

Każda grupa zawodowa, póki siedzi cicho i udaje zadowolenie i poparcie dla rządu to jest najwartościowsza, wspaniali ludzie, oddani pracownicy. Jak tylko zaczynają protestować, o coś walczyć, to zaczyna się nagonka gebelsowska. Tak nie można, w wolnym kraju każdy może wyrazić swoje niezadowolenie, co nie oznacza, że jest gorszym Polakiem, gorszym człowiekiem, przedstawicielem jakiejś kasty. Nie wiem czy popieram taki protest rolników. Wiem z jaką biedą zmagają się domu dziecka, ośrodki dla niepełnosprawnych, za taką ilość jabłek byliby bardzo wdzięczni, ale robienie z nich "rolników od Putina" to podłość i propaganda.

