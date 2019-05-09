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Wezwanie do modlitwy za tych, którzy profanują wizerunek Matki Bożej 9.05.2019, 13:45
Maryja
Matka Boża
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Rycerz Niepokalanej
1

Wezwanie do modlitwy za tych, którzy profanują wizerunek Matki Bożej

1Dodaj komentarz

  • man woman albo gender 9.5.19 14:03

    Czy ktoś zniszczył jakiś święty dla katolików obraz?

    Żarówka z farbą znowu poleciała w stronę pancernej szyby?

    Co się stało?!?

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