Weź Biblię do ręki! Dziś Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego

Pod hasłem „Weźmijcie Pismo Święte” w niedzielę 15 kwietnia będziemy obchodzić II Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki i Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Mateusz Morawiecki. Przedmiotem lektury jest w tym roku List św. Pawła Apostoła do Rzymian.

Uroczysta celebracja Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego odbędzie się pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego – z udziałem najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej w katedrze na Wawelu. Będzie ona transmitowana na żywo w TVP 1 w niedzielę o godz.10.00.

Niedziela Biblijna rozpocznie X Tydzień Biblijny (15-22 kwietnia). Będzie mu towarzyszyło hasło związane z rokiem duszpasterskim: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Nawiązuje ono do wydarzenia z życia apostołów, którzy pośród prześladowań ze strony Żydów modlili się do Boga o pomoc. I – jak pisze św. Łukasz: „wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże” (por. Dz 4,31). Do wszystkich parafii w Polsce został przesłany „Przegląd biblijny”, zawierający materiały na tydzień biblijny (rozważania, homilie, katechezy biblijne, materiały do spotkań w grupach, Drogę Światła, itd), a także plakaty,materiały do lektury Listu do Rzymian, sigla biblijne do rozdania na zakończenie Mszy św. oraz książka „Polska miłością wskrzeszona”, zawierająca rozważania oraz antologię tekstów biblijnych i poetyckich.

dam/episkopat.pl