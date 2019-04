Weteranka AK apeluje do nauczycieli: Nie krzywdźmy młodzieży, pokażmy, że potrafimy ustąpić

Maria Błaszczyk 5.4.19 17:11

Ta w ogóle to pani Danuta Szyksznian ma duzo racji. Tylko chyba się myli co do adresata.

Szacunek do młodych ludzi, którzy się kształcą???

Gdzie on był, kiedy podejmowano decyzję, nijak zresztą nieuzasadnioną, o likwiedacji gimnazjum w trybie ekspresowym.

Doprowadzając do tego, że ci młodzi ludzie zostaną we wrześniu upchnieci na 350 tys. miejsc. A jest ich 730 tys.

GDzie jest szacunek, gdy w efekcie kumulacji młodzież będzie się uczyła w trybie zmianowym, w jakichś kanciapach itd

Gdzie tu szacunek, gdzie zdrowy rozsądek?

Gdzie jest szacunek, gdy decyzję o wyborze szkoły średniej musi podjąć dziecko 13-letnie (bo poszło do szkoły jako 6-latek)? Gdzie szacunek, gdy nie ma żadnej ofert dla tych, którzy skończą szkoły srednie (jeśli nauczy się zawodu w szkole branżowej I stopnia) jako 17-latkowie i się znajda w niebycie - bo ani do szkoły ani się zatrudnić?



Takie działania, bezsensowne i nieodpowiedzialne (co przyznają nawet rządzący, np. w raporcie ministerstwa przedsiębiorczości na temat szkół https://dorzeczy.pl/obserwator-mediow/98038/DGP-Rzad-zlecil-raport-dot-polskiej-szkoly-Wnioski-nie-napawaja-optymizmem.html)



Zupełnie nie rozumiem, dlaczego szacunkiem do młodych ludzi ma być doprowadzenie do sytuacji, gdy do zawodu nauczyciela obowiązauje już wyłącznie selekcja negatywna. Gdy nauczyciele wykonują swoją pracę gorzej, niżby mogli, bo po szkole muszą przecież zarobić na chleb.