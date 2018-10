Kreml zamierza uruchomić wielozadaniową operację specjalną na wielką skalę, w celu destabilizacji sytuacji na Ukrainie, aby w trakcie w następnych wyborów prezydenckich i parlamentarnych doprowadzić do władzy siły prorosyjskie a tym samym zmienić euroatlantycki wektor Ukrainy – powiedział ekspert ds. bezpieczeństwa narodowego, weteran wywiadu zagranicznego, generał Wasyl Bohdan w rozmowie z dziennikarzami portalu Apostrophe.

Jednocześnie generał zauważył, że plany Kremla są znane zarówno czołowym przywódcom wojskowo-politycznym, jak i kierownictwu ukraińskich służb specjalnych. Według generała, władze w Kijowie, podejmuje działania, by „zapobiec dojściu do władzy tych, którzy mogą ponownie z Ukrainy – niezależnej, demokratycznej i prawnej – zrobić Małorosję – niewolnika Rosji”.

Oficerowie służb specjalnych powinni mieć możliwości działać zgodnie z prawem, ale odważnie i zdecydowanie, w oparciu o odpowiednie przepisy. „A jeśli mówimy o losach kraju, narodu i ludzi, to musimy działać zdecydowanie, musimy oczywiście zastosować odpowiednie środki prawne, oczywiście w dziedzinie prawa. Aby ta dziedzina prawna istniała, potrzebujemy odpowiednich przepisów, regulacji etc., aby naszemu wrogowi nie udało się odwołać się do społeczności światowej, że naruszona jest wolność słowa i prawa człowieka” – podsumował ekspert ds. bezpieczeństwa.