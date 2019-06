Wenezuela za Ukrainę? Kulisy dyplomacji Putina

stara znajoma 12.6.19 16:43

Obecny na blogach Lech Keller-Krawczyk, jest podobnie dumny ze swego pedalstwa jak ciota kremlowska, a kim lesiu naprawde jest.

Byl wspolpracownikiem SB i tu mozna sprawdzic IPN BU 0604/854, wielokrotnie aresztowany w W-wie za molestowanie nieletnich, jego wlasna siostra do domu go nie wpuszcza - dotykal jej dzieci.

Lista jest dluga, ale co tu jest istotne, ze Lech Keller-Krawczyk zupelnie jest pobawiony wszelkiego wstydu, te informacje po nim jak deszcz po goownie..