Wenezuela: Losy reżimu zależą od decyzji Moskwy

Reżim chavistowski w Caracas zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że teraz jedynym gwarantem jego funkcjonowania jest poparcie Rosji i obawy USA przed reakcją Moskwy na ewentualną akcję zbrojną w Wenezueli. Nicolas Maduro robi wszystko, aby zacieśniać współpracę z Rosjanami. Do zaoferowania ma już tylko dostęp do surowców naturalnych oraz kolejne zakupy rosyjskiego uzbrojenia.

Na początku czerwca Nicolas Maduro przekazał dwa złoża gazu największemu rosyjskiemu koncernowi naftowemu, oferując 100 proc. udziałów w projekcie oraz wszelkie prawa do eksploatacji. Rosnieft będzie miał prawo do eksportu całości gazu wydobywanego z tych dwóch złóż. Chodzi o złoża Patao i Mejillones leżące na północy półwyspu Paria. Wchodzą w skład Projektu Mariscal Sucre, w północno-wschodniej Wenezueli, w pobliżu Trynidadu i Tobago, jednego z największych producentów gazu na świecie. To kolejne zwiększenie obecności Rosnieftu w sektorze energetycznym Wenezueli. Koncern jest już mniejszościowym udziałowcem w szeregu projektów naftowych, m.in. Petrovictoria, Petromonagas i Petromiranda (wszystkie w pasie naftowym Orinoco) oraz Boqueron i Petroperija w stanie Zulia. Rosnieft w ciągu ostatniej dekady zasilił reżim wenezuelski ponad 17 mld dolarów. Spółka wydobyła też 3 mln ton ropy w Wenezueli w 2017 roku. Inną demonstracyjną decyzją Maduro mającą podkreślać zaangażowanie rosyjskie w jego kraju było przeniesienie w marcu 2019 roku biura monopolu państwowego PdVSA z Lizbony do Moskwy.