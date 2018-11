Wellman o molestowaniu seksualnym: Były takie próby, ale mam za mocny charakter

"A jeżeli będziemy się zastanawiać, że to jest nasz prezes, dyrektor, redaktor, czy ktokolwiek inny, to będziemy zezwalać, aby ktoś nas nieodpowiednio traktował. Jeśli powiemy: „nie życzę sobie takiego zachowania i proszę nigdy więcej tego nie robić”, gwarantuję, że to odniesie odpowiedni skutek…"- tłumaczyła Wellman. Rozmówczyni "Super Expressu" mówi, że można także odnieść się do nieco bardziej radykalnych metod: