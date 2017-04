Węgrzy stawiają mur i bronią się przed imigrantami!

reklama

Węgry bronią się przed kolejną nawałnicą imigrantów. Ukończono już budowę drugiego ogrodzenia rozciągającego się wzdłuż granicy węgiersko-serbskiej.

O ukończeniu budowy poinformował w piątek premier kraju Viktor Orban.

"Ogrodzenie ma 155 km długości i jest wysokie na 3 metry. Jest w stanie powstrzymać dowolną liczbę ludzi" - mówił Orban w wypowiedzi dla węgierskiego radia.

Węgry kilka lat temu stały się krajem tranzytowym dla setek uchodźców, którzy próbowali przedostać się do Europy Zachodniej. Do czasu wzniesienia ogrodzenia na granicy serbsko-chorwackiej do Węgier przedostało się bez mała 400 tys. migrantów.

W marcu rząd przedłużył do 7 września stan kryzysowy, obowiązujący od 2015 roku z powodu masowego napływu migrantów.

28.04.2017, 11:50