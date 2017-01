Węgrzy obniżają podatek VAT

reklama

Fot. flickr

Od 1 stycznia 2017 roku Węgry obniżyły podatek VAT na niektóre produkty. Rządzący zapowiadają, że to nie koniec obniżek.

Od początku tego roku został obniżony podatek na mleko, jajka oraz drób. Według zapewnień węgierskiego ministerstwa rolncitwa możliwe są kolejne obniżki.

Obniżki podatku były naprawdę duże. Podatek VAT na drób oraz jajka spadł z 27 proc. do 5 proc., zaś na mleko z 18 proc. do 5 proc.

Dzięki tym zmianom Węgrzy oszczędzą bardzo dużo. Według szacunków przeciętne węgierskie gospodarstwo domowe może zaoszczędzić ok. 30 tys. forintów, co w przeliczeniu na polską walutę daje sumę ok. 400 zł.

Już rok temu miała miejsce podobna obniżka na Węgrzech, jednak dotycząca wieprzowiny. Wtedy to również podatek został obniżony z 27 proc. do 5 proc.

Obniżka podatku VAT na żywność ma być kontynuowana. Przedstawiciele ministerstwa rolnictwa zapowiadają, że w dalszej kolejności planują obniżkę VAT na ryby, warzywa, owoce i chleb.

Co oczywiste, obniżka podatku VAT z miejsca przełożyła się na obniżkę cen mleka, drobiu i jaj.

daug/wgospodarce.pl

4.01.2017, 13:25