Węgry znowu w awangardzie. Usuną gender z uczelni!

Genderyzm usunięto ze spisu kwalifikacji uniwersyteckich. Dlaczego? To proste. Węgierski rząd rozumie, że genderyzm to po prostu stek bzdur i kłamstw. ,,Studia gender, tak samo jak marksizm-leninizm, można uznać bardziej za ideologię niż naukę'' - oświadczył Bence Retvari, jeden z węgierskich wiceministrów. Rząd przedstawił też argument ekonomiczny: genderyzmu niemal nikt nie chciał studiować.

Ostatnio głośno było na całym świecie o trzech badaczh, którzy ośmieszyli genderyzm w Stanach Zjednoczonych. Dokonali tego Helen Pluckrose (humanistka), James A. Lindsay (matematyk) oraz Peter Boghossian (filozof zajmujący się myśleniem krytycznym). Przez rok pisali absurdalne prace ,,naukowe''. Na 20 ich artykułów o gender aż 7 zostało pozytywnie zweryfikowanych i przyjętych do publikacji w ,,poważnych'' czasopismach.

I to jest prawda o genderyzmie - to nie nauka, to ideologia. Brawa dla Węgrów!