Węgry zapewniają: Jesteśmy najbliższym sojusznikiem Polski

"Jesteśmy najbliższymi sojusznikami; wiemy, że niezależnie, co się stanie, możemy liczyć na pomoc Polski, a polski rząd wie, że bezwarunkowo może liczyć na nasze poparcie" - mówił w rozmowie z dziennikiem "Rzeczpospolita" szef węgierskiego MSZ Peter Szijjarto.

"Nigdy go nie krytykujemy, nawet rozumiemy, a gdy Polska prosi o wsparcie, to go udzielamy" - stwierdził, jednocześnie zapewniając, że Węgry szanują stanowisko Polski wobec Federacji Rosyjskiej.