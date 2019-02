Węgry do grupy brytyjskich Żydów: Zajmijcie się swoimi sprawami

Krysia 15.2.19 15:45

Jezeli chodzi o ksiazke "Zydzi" P.Zychowicza to bym polemizowala ....w drugim tomie Zydzi 2 wyraznie pisze ze to Polacy mordowali Zydow w Jedwabnem ...ci jak wiemy jest klamstwem !

Jezeli sie powolujemy na miarodajne zrodla to sugeruje ksiazki Pani E.Kurek bo z calym szacunkiem to co pisze P.Zychowicz to beletrystka historyczna ....