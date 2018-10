Węgierska prasa o Janie Pawle II: 'Bez niego Reagan i Thatcher nie daliby rady'

Dokładnie 40 lat temu kardynał Polak, Karol Wojtyła został papieżem. Jak się okazuje, nie tylko Polacy wiele zawdzięczają św. Janowi Pawłowi II. Piękny artykuł na temat Papieża Polaka ukazał się w węgierskim dzienniku „Magyar Hirlap”.

"Gdyby nie było św. Jana Pawła II, moglibyśmy wciąż żyć w „komunizmie z ludzką twarzą”- wspomina pisarz i były dyplomata węgierski, Attila Szalai w artykule „Moje spotkania ze świętym". Szalai w swoim tekście nawiązał do słów Johna O'Sullivana o tym, że upadek komunizmu w znacznej mierze zawdzięczamy temu, że trzy kluczowe stanowiska w świecie zajmowali naraz Ronald Reagan, Karol Wojtyła i Margaret Thatcher. Zdaniem autora tekstu w węgierskim dzienniku, bez Jana Pawła II dwoje świeckich członków tego tria nie dałoby rady uwolnić- pokojowo- Europy Środkowo-Wschodniej "z pazurów sowieckiego niedźwiedzia".

Attila Szalai przekonuje, że ludziom Zachodu trudno było wytłumaczyć istotę komunistycznego ucisku.

"Karol Wojtyła wyszedł spośród nas, wierzyliśmy mu, znaliśmy go, a on znał nas"-wskazuje były dyplomata węgierski. Jak dodaje, Bóg wyniósł kardynała Wojtyłę tam, skąd mógł pomóc mieszkańcom krajów zniewolonych komunizmem. Szalai podkreśla, że Jan Paweł II nie był co prawda politykiem, przynajmniej w klasycznym rozumieniu tego słowa, był nim jednak na tyle, na ile był nim Jezus Chrystus. "Polski papież odbudowywał świątynię naszej duszy"- czytamy w „Magyar Hirlap”.

Autor przypomina słynne wezwanie Papieża Polaka: "Nie lękajcie się". Jak dodaje węgierski pisarz, narody Europy Środkowo-Wschodniej, "wtłoczone w komunistyczną niewolę", odpowiedziały na to wezwanie.

"Władza komunistyczna zaczęła się bać zamiast nich, tak bardzo, że nawet targnęła się na życie papieża”-wskazuje Attila Szalai. Były dyplomata wspomina w swoim tekście moment ogłoszenia wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża- tę informację usłyszał w Polsce, w Radiu Wolna Europa. Węgier wspomina, że czuł wówczas- po raz pierwszy w życiu- że jest uczestnikiem historycznego wydarzenia.

yenn/PAP, Fronda.pl