Weekend będzie chłodny, ale to danie cię rozgrzeje!

Są dania, które można jeść ze smakiem właściwie o każdej porze dnia i nocy. Jednym z nich jest fasolka po bretońsku, na którą przepis dziś podajemy.

Fasola odpowiednio przyrządzona, doprawiona i z dodatkiem pysznego mięsa stanowi pełnowartościowy posiłek, który z pewnością pokrzepi nas czy to na początku, czy u kresu dnia.

Składniki:

ok 700 g białej fasoli "jaś "

20 dag boczku

35- 40 dag kiełbasy

1 cebula

1 mała puszka przecieru pomidorowego

sól

pieprz

mielony kminek ( ok pół płaskiej łyżeczki)

suszony majeranek

suszona ostra papryka (np. chilli)

Jeśli będziemy gotować świeżą fasolę nie musimy jej namaczać, jeśli zaś suszoną to zalewamy ją wieczorem wodą i zostawiamy na noc, a następnego dnia gotujemy do miękkości. Inny jest czas gotowania świeżej fasoli, a inny suszonej, więc co jakis czas sprawdzamy, aby fasoli nie rozgotować.

Boczek kroimy w kostkę i wrzucamy na patelnię. Gdy puści nieco tłuszczu dodajemy do niego posiekana cebule i smazymy razem do zeszklenia cebuli. następnie przekładamy do garnka z fasolą.

Kiełbasę kroimy w półplasterki i również nieco podsmażamy na patelni. Przekładamy do garnka.

Do fasoli dodajemy przecier. Mieszamy.

Jeśli trzeba sos uzupełniamy wodą lub odparowujemy.

Całość doprawiamy mielonym kminkiem, solą, pieprzem i majerankiem i ostrą papryką. Chwilę gotujemy.

Podajemy z pieczywem

