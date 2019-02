Według lewicy zwierzęta mogą cierpieć bardziej niż ludzie

Autor artykułu opublikowanego na lewicowym portalu powołał się w swoich wywodach na cenionego przez lewice filozofa Petera Singera, który stwierdził, że „Jest wiele sytuacji, w których rolę odgrywają większe zdolności umysłowe normalnego człowieka: zdolność przewidywania, bardziej precyzyjna pamięć, większa wiedza o tym, co się dzieje. Nie znaczy to jednak wcale, że odczuwa on cierpienie silniej niż zwierzę. Właśnie ze względu na uboższe zdolności umysłowe zwierzę może niekiedy cierpieć bardziej. Jeńcom wojennym można wyjaśnić, że chociaż zostali wzięci do niewoli, zrewidowani i uwięzieni, nie spotka ich nic gorszego, a gdy wojna się skończy, zostaną uwolnieni. Schwytanym dzikim zwierzętom nie da się wytłumaczyć, że nie chcemy ich zabić. Nie odróżniają pojmania i uwięzienia od zagrożenia życia; i jedno, i drugie wywołuje taki sam strach”.