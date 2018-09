Weber za Junckera? 'Europa potrzebuje więcej demokracji'

Składanie kandydatur na lidera list Europejska Partia Ludowa umożliwia od 6 września. Kandydat musi uzyskać poparcie swojej partii, a także ugrupowań z innych krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Ostateczny wybór nastąpi 8 listopada, na kongresie EPL.

"Chcę zostać wiodącym kandydatem Europejskiej Partii Ludowej w wyborach europejskich w 2019 roku i być kolejnym przewodniczącym Komisji Europejskiej. Europa potrzebuje nowego początku i więcej demokracji"- napisał na Twitterze niemiecki polityk.

Europe is at a turning point. #EuropeanElections2019 will decide the future of the EU. Today is about the self-assertion of Europe and the defence of our values, because we are being challenged from the outside & the inside. It’s about the survival of our #EuropeanWayOfLife. 1/3