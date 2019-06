We Francji ostry problem islamizmu wśród pracowników

edi 27.6.19 11:15

Przybysze islamscy - NIE TOLERUJĄ NAS CHRZEŚCIJAN BO TAK NAKAZUJE IM KORAN - i dlatego my nie możemy TAKIEJ SYTUACJI ZAAKCEPTOWAĆ BO MY MAMY BOGA JEZUSA CHRYSTUSA ON JEST NASZYM PANEM - I NIE MOŻEMY SIĘ GO WYRZEC NA RZECZ WYMYŚLONEGO ALLAHA, CZY JAKIEGOŚ INNEGO BUDDY - TO JEST SPRAWA ŻYCIA I ŚMIERCI - I TO WIECZNEJ !!!