Wdowa po prezydencie Gdańska: Dziękuję Bogu, że skrzyżował nasze drogi

"To jest cudowny czas dzielenia się dobrem. Jesteście kochani! Gdańsk jest najcudowniejszym miastem na świecie!" – to były twoje ostatnie słowa, Pawle. Po nich odszedłeś ze światełkiem do nieba. Ale nie chcę, by dziś na twoim pogrzebie panował przede wszystkim smutek, byśmy pogrążyli się w rozpaczy. To prawda, jest nam dziś bardzo ciężko, ale chcę właśnie teraz podziękować Bogu, że wiele lat temu skrzyżował nasze drogi, że dzięki Niemu Cię poznałam i zmieniło się nasze życie"- wspominała Adamowicza żona, która zabrała głos na zakończenie mszy żałobnej. Wdowa po włodarzu Gdańska podziękowała kościołowi gdańskiemu za podniosłą uroczystość oraz złożyła podziękowania na ręce przedstawicieli innych kościołów oraz związków wyznaniowych obecnych na pogrzebie. Żona Pawła Adamowicza nie zapomniała również o lekarzach, którzy zrobili, co w ich mocy, gdy prezydent w minioną niedzielę ciężko ranny trafił do szpitala.