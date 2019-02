Wciąż są beneficjenci tzw. emerytur Hitlera

Tożsamość beneficjentów tzw. emerytur Hitlera znają jedynie ambasadorowie Niemiec w Belgii i Wielkiej Brytanii, a to oznacza, że świadczenia nie są opodatkowane. Wynoszą one między 435 a 1275 euro miesięcznie. Czas, który spędzili w więzieniach za kolaborację, jest im liczony jako lata pracy, podczas gdy osobom, które były deportowane przez III Rzeszę lub poddane pracy przymusowej, RFN wypłaca zaledwie... 50 euro miesięcznie!

Jak wynika z raportu, emeryturę Hitlera otrzymuje 27 Belgów. Nie wiadomo natomiast, do jak dużej liczby obywateli Wielkiej Brytanii trafia to świadczenie. Dekretem Adolfa Hitlera z 1941 r. mieszkańcy Eupen i Malmedy oraz Alzacji, które podczas II wojny światowej zostały zajęte przez niemiecką III Rzeszę, otrzymali obywatelstwo niemieckie. Na mocy tej decyzji zagwarantowano prawo do niemieckiej emerytury również Belgom, którzy zaciągnęli się do oddziałów Waffen SS.