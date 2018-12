Waży się przyszłość Theresy May. Wieczorem głosowanie

W środę wieczorem ma odbyć się głosowanie nad wnioskiem o wotum nieufności dla brytyjskiej premier Theresy May, W jej macierzystej Partii Konserwatywnej przeciwnicy szefowej brytyjskiego rządu zebrali 48 podpisów wymaganych do uruchomienia tej procedury.

Do rozpoczęcia procesu wymagane jest nadesłanie do Grahama Brady’ego, przewodniczącego parlamentarnej komisji 1922 (zrzeszającej posłów Partii Konserwatywnej, którzy nie zajmują stanowisk w rządzie, tzw. backbencherów) listów wyrażających brak zaufania do premier ze strony co najmniej 15 proc. klubu parlamentarnego. Obecnie jest to 48 posłów. Dziś rano Brady oficjalnie poinformował, że udało się zebrać tę liczbę podpisów. Jeszcze wczoraj niektóre brytyjskie media podawały tę informację nieoficjalnie. Dziennikarze zwracali uwagę na niespodziewaną nocną naradę szefowej rządu z sekretarzem generalnym i rzecznikiem dyscypliny partyjnej.