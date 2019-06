Ważny list Jarosława Kaczyńskiego do Polaków

Mirek 6.6.19 12:09

Tak jak dotychczas będę głosował na PiS . My Polacy mamy wielkie szczęście że PiS objął władzę bo gdyby rządzili w dalszym ciągu złodzieje z koalicji PO - PSL to byłoby już po nas ...po Polsce .....rozkradliby lub sprzedaliby Niemcom co tylko ma jakąkolwiek wartość . Za rządów koalicji PO - PSL rozkradziono grubo ponad 400 miliardów złotych....z VAT-u 262 miliardy złotych ....z OFE 153 miliardy ....a gdybyśmy dodali resztę afer to złodziejstwo może przekroczyć nawet 450 miliardów złotych . Dlatego nie możemy za żadną cenę TOTALNYCH ZŁODZIEI z powrotem dopuścić do władzy . Ich miejscem są więzienie .