Ważny głos z USA: Amoris laetitia odczytywać zgodnie z Tradycją

reklama

fot. Yorkshiremany, lic. CC BY-SA 4.0 via Wikipedia, zdj. edyt. reklama Amerykańscy biskupi nie przyłączyli się do chóru postępowych hierarchów z Malty czy Niemiec, którzy wykorzystują Amoris laetitia do niszczenia sakramentu małżeństwa. To dobry i mocny znak. Amerykańscy biskupi nie przyłączyli się do chóru postępowych hierarchów z Malty czy Niemiec, którzy wykorzystują Amoris laetitia do niszczenia sakramentu małżeństwa. To dobry i mocny znak.

Amoris laetitia musi być interpretowana zgodnie ze słowami samego Jezusa oraz nauczaniem poprzednich papieży – powiedział abp Charles Chaput OFM Cap., przewodniczący Komisji Episkopatu USA ds. wprowadzania w życie tej papieskiej adhortacji. Przypomniał on, że słowa Jezusa o rozwodzie i o tym, że ponowny związek jest cudzołóstwem są bardzo jasne. Ewangelie nie pozostawiają co do tego żadnych wątpliwości. Dlatego my nie możemy sprzeciwiać się słowom Jezusa. I nie jest też możliwe, by oficjalne nauczanie Papieża, które było prawdą 20 lat temu, dziś nie było już prawdziwe. Jak miałoby być możliwe, by ludzie którzy żyją w cudzołożnym związku mogli przystępować do komunii, skoro Kościół orzekł, że jest to niemożliwe – powiedział metropolita Filadelfii. Gospodarz ostatniego Światowego Spotkania Rodzin dodał, że chciałby, aby Papież odpowiedział na słynne dubia kardynałów.

Podkreślił on, że wszystkim biskupom powinno zależeć na utrzymywaniu szczerej jedności Kościoła z Papieżem. Dziś jest to o tyle ważne, że Franciszek sprawuje swą posługę inaczej niż jego poprzednicy, co budzi w ludziach pewien zamęt. Jako biskupi musimy pomóc Ojcu Świętemu to zrozumieć, by na to odpowiedział, ale też musimy pomóc ludziom zrozumieć Papieża – podkreślił abp Chaput w wywiadzie dla portalu Crux.

ol/Radio Watykańskie

3.03.2017, 7:40