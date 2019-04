Ważny gest premiera! Czy ZNP nie odrzuci ręki wyciągniętej do zgody?

JR 29.4.19 21:30

Panie premierze. Trochę powagi. Ileż razy będzie Pan wyciągał rękę? Co to za persona? Kacyk. Rzekomy obrońca nauczycieli. Człowiek, który urządza polityczną hucpę na takie gesty nie zasługuje. Nim powinna się zająć prokuratura. Tyle razy przekroczył prawo, w tym Konstytucję. Czyżby Konstytucja nie była prawem najwyższej rangi w tym kraju? Broniarz to jakiś wyjątek i jego prawo nie obowiązuje?