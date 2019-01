Ważny apel premiera Mateusza Morawieckiego. Mówił o ,,wojnie polsko-polskiej''

ala 22.1.19 9:36

Panie premierze Morawiecki, czym wy się zajmujecie? W tym kraju każdy robi co chce, dajecie się wodzić za nos. My chcemy silnego przywództwa, takiego które potrafi stanąć w obronie honoru narodu. Czy my Polacy mamy jeszcze coś do powiedzenia w tym kraju? Ostatni rok to totalna klęska dla Polski. Boicie się każdego kto huknie na was. Czy to brak kompetencji? Nie widać jakoś tej wolności gospodarczej, tych uproszczeń, udogodnień. Brakuje mi polityki gospodarczej. Gospodarka Panie premierze, gospodarka. PKB, ile procent z tego, zostaje dla nas? 500+, brawo, ale to już było i to nie pański sukces. Usuwacie ludzi autentycznie oddanych, wiarygodnych, tylko dlatego by się przypodobać innym, nawet przeciwnikom. Nie mogłem pojąć, jak to jest możliwe, że polski premier w obecności austriackiego przywódcy jest ćwiczony przez jakiegoś dziennikarzyny niedouczonego. Polski premier dobrotliwie usprawiedliwia naród polski z niepopełnionych zbrodni. Bez zgody zewnętrznych państw, nie możemy pisać własnych ustaw. Każdy może bezkarnie napluć nam w twarz. Auschwitz styczeń 218... i nic, bez normalnej reakcji. Polska potrzebuje prawdziwych polityków. Wy odsuwacie takich ludzi żeby zadowolić swoich przeciwników.