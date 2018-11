Ważne!!! Watykan: Kobiety trzeba chronić przed przemocą

Handel ludźmi jest poważną zbrodnią, która powinna być konsekwentnie potępiona i zwalczana przez wszystkich - to słowa stałego Obserwatora Stolicy Apostolskiej przy ONZ. Abp Bernardito Auza zauważył, że do głównych ofiar współczesnego niewolnictwa należą kobiety. Wskazał także na konieczność obrony ich praw oraz ich promocji. Zauważył, że coraz więcej kobiet aktywnie uczestniczy w życiu publicznym, przez co zyskuje ono bardziej ludzkie i przyjazne oblicze.

Abp Auza zwrócił uwagę, że przemoc i wykluczenie są wyrazami „kultury odrzucenia”. Kultura, w której żyjemy odpycha wszystko, co nie jest użyteczne. Odrzuca dzieci, ponieważ są kłopotliwe, osoby starsze, ponieważ są niepotrzebne. Społeczeństwo bardzo cierpi, gdy odrzucamy osoby starsze, bo to właśnie nasze babcie pozwalają przejść młodym pokoleniom od przeszłości do przyszłości. Budując przyszłość naszych społeczeństw, powinniśmy znajdować sposoby, aby docenić i wspierać kobiety, które podtrzymują oraz przemieniają naszą społeczność. Zasługują one na naszą miłość i wdzięczność, ponieważ ratują nas przez kulturą odrzucenia - zakończył swoje wystąpienie przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ.