WAŻNE! SPRAWDŹ, co zmieni się w płacy minimalnej

polak 2.7.19 16:18

te odwyżki to dzięki PełO ,-tak samo i 500 plus ,obniżenie wieku emerytalnego to też PełO i wszystko co zrobiono po 2015r to dzięki PełO i ZSL --tak mówią i eą coraz głośniej mówili ci ze złodziejskiego tandemu ,który okradł Polaków na jeden budżet roczny