Dziś w Brukseli premier Mateusz Morawiecki spotkał się z prezesem Światowego Kongresu Żydów Ronaldem Lauderem.

Informację na ten temat potwierdziła PAP w źródłach zbliżonych do spotkania. To Lauder pod koniec ubiegłego miesiąca wzywał w liście otwartym do zażegnania kryzysu na linii Polska-Izrael.



Pierwsze o spotkaniu poinformowało dziś RMF. W rozmowie z radiem szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski podkreślił, że było ono bardzo udane.

dam/PAP,Fronda.pl