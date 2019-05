Ważne słowa prezesa PiS na temat rosyjskiej agentury!

Daniel K 21.5.19 9:27

Nic tak nie cieszy Putina jak władza PiS w Polsce, a także dojście do władzy ugrupowań prawicowych w innych krajach UE.

Dążą one do rozwalenia UE od środka co jest celem Moskwy dla której słabe kraje po rozpadzie Unii nie będą żadnym konkurentem gospodarczym, politycznym, ani tym bardziej militarnym dla Rosji.



Jedyne czego się obawiał Putin to ścisłe zjednoczenie UE z własną armią która pod względem siły i wielkości byłaby w TOP3 na świecie.

Niestety dla nas udało się Rosji, poprzez wspieranie ugrupowań prawicowych i narodowych w europie, doprowadzić do powolnego rozpadu UE (Brexit, niedługo, jeśli PiS i Konfederacja wygra na jesień wybory, Polexit).



Kaczyński o tym dobrze wie, ale również dąży do tego żeby wywalono Polskę z UE, wtedy będzie mógł bezkarnie pozamykać swoich oponentów do pierdla.

I raz zdobytej władzy już nie odda.

A jej gwarantem będzie Putin.

Nie za darmo, oczywiście.

Pozdrawiam.