Ważne słowa Antoniego Macierewicza o aneksie WSI

Antoni Macierewicz, zdymisjonowany minister obrony narodowej i szef podkomisji ds. wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej, skierował swoisty apel do prezydenta Andrzeja Dudy. Na antenie Telewizji Trwam i Radia Maryja przypomniał, że Duda ,,ma ustawowy obowiązek ujawnienia aneksu'' do raportu z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych. Jak powiedział mocno Macierewicz, Andrzej Duda ,,powinien to zobić'', to znaczy aneks ujawnić.



,,W tym aneksie tkwią korzenie różnych zjawisk, z którymi mamy do czynienia po dzień dzisiejszy'' - powiedział polityk. ,,Moim zdaniem naród ma prawo poznać mechanizmy, które rządziły tym, co nazywamy III RP, a co było w istocie kontynuacją czasów PRL i w wielu wymiarach dominacji agentury rosyjskiej nad życiem gospodarczym, politycznym i społecznym w Polsce. Tutaj to zerwanie z pępowiną sowiecką powinno się do końca zrealizować. Aneks jest istotnym elementem'' - dodał.



,, Trzeba z tych wielu nazwisk, które tam są przywołane, zostawić tylko nazwiska ludzi na najwyższych stanowiskach w armii czy w państwie. Ale to jest zabieg, który nie zajmuje dużo czasu. Jeżeli chce się go zrobić, to można go zrealizować'' - kontynuował były minister.

mod/RadioMaryja.pl