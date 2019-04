Ważne rozmowy premiera w Brukseli. Chodzi o fundusze strukturalne

Drugi dzień wizyty w Brukseli premier Mateusz Morawiecki rozpocznie od rozmowy z komisarzem do spraw budżetu Guentherem Oettingerem. Następnie szef polskiego rządu weźmie udział w uroczystości podpisania porozumienia dotyczącego dofinansowania budowy gazociągu Baltic Pipe z unijnego programu Łącząc Europę.

Spotkanie z komisarzem do spraw budżetu to kontynuacja rozmów o przyszłych wydatkach Wspólnoty po 2020 roku. Wczoraj premier rozmawiał o pieniądzach na rolnictwo, dziś ma być mowa o puli funduszy strukturalnych. - Czyli na infrastrukturę drogową, kolejową, ale również w szerszym zakresie na projekty związane ze służbą zdrowia, czy wiele innych inwestycji. Trzeba w najlepszy z możliwych sposobów przygotować ten ostatni etap negocjacji - wyjaśnił szef rządu.

Rokowania między krajami członkowskimi w sprawie unijnego budżetu po 2020 roku miały się początkowo zakończyć jesienią, ale są wątpliwości, by to było możliwe.

Baltic Pipe to strategiczny projekt, która ma zagwarantować nową trasę dostaw gazu na europejski rynek i zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Danii, Polsce i innym krajom Europy Środkowo-Wschodniej, oraz państwom bałtyckim. Umożliwi bowiem przesył błękitnego paliwa ze złóż w Norwegii do Danii i Polski, a także do odbiorców w sąsiednich krajach.