WAŻNE Premier Szydło: Uratowały mnie pasy

reklama

Screenshot / Twitter reklama

"Jeśli chodzi o mnie, to mogłabym wyjść już dzisiaj, ale decyzje podejmą lekarze" - mówiła premier w rozmowie na żywo w TVP1.

Premier Beata Szydło rozmawiała dziś na żywo w trakcie „Wiadomości” na antenie TVP1. Powiedziała, że czuje się dobrze, a uratowały ją pasy bezpieczeństwa.

„Na szczęście zakończyło się bez poważniejszych obrażeń. Całe szczęście, że miałam zapięte pasy. W dużo cięższej sytuacji jest oficer BORu. Sytuacja jest pod kontrolą, naprawdę czuję się dobrze!” – powiedziała premier o swoim stanie zdrowia. Dodała jednak także, że nie od niej zależy decyzja o opuszczeniu szpitala:

„Jeśli chodzi o mnie, to mogłabym wyjść już dzisiaj, ale decyzje podejmą lekarze. Chce im podziękować za niezwykle fachową opiekę i wszystkim służbom, które się nami opiekują. Jestem w szpitalu, trwa obserwacja. Opuszczenie szpitala to decyzja, która zapadnie wciągu kilku dni. Będzie to jednak decyzja lekarzy.”

Premier po raz kolejny podziękowała też za wsparcie, jakie otrzymała w tych dniach.

dam/RADIO ZET,TVP,Fronda.pl

12.02.2017, 20:20