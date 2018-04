Ważna zapowiedź ministra zdrowia! ''Planujemy rozwiązać największą bolączkę Polaków''

Ważna zapowiedź ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Szef resortu zapowiedział, że rząd ma w planach rozwiązanie największej bolączki Polaków w kwestii ochrony zdrowia.

„Planujemy rozwiązać największą bolączkę Polaków, jaką jest czekanie w kolejkach do lekarzy specjalistów”

- powiedział Szumowski na antenie TVP Info w programie „Gość Wiadomości”.

Podkreślił też:

„Każdy wcześniejszy minister mówił też, że uszczelni podatki. Udało się z VAT-em, uda się też z kolejkami”.

To jednak nie wszystkie zmiany planowane przez ministerstwo. Łukasz Szumowski słusznie zauważył, że opłaty rodziców za pobyt ze swoimi dziećmi w szpitalu są czymś „po prostu niedopuszczalnym i to musi zostać zmienione”.

Zwrócił też uwagę na bardzo istotny problem problemów psychicznych i depresji wśród młodzieży. Podkreślił:

„Powinniśmy zmienić opiekę psychiatryczną tak, żeby pierwszy kontakt młodych ludzi z psychiatrią nie powinien być w szpitalu, tylko bliżej miejsca zamieszkania – opieka środowiskowa”.

Na antenie TVP Info pytany był również o program leczenia chorób serca oraz nowotworów. Podkreślił, że resort pracuje nad nim i:

„[…] Właściwie mamy już spięty cały program i będziemy go prezentowali. Ideą jest to, by pacjent chorujący na nowotwór nie musiał godzinami próbować się dodzwonić do przychodni”.

Nie pozostaje nic, jak tylko czekać na efekty prac resortu. Jedno jest pewne – zlikwidowanie odwiecznego problemu związanego z długimi (w niektórych przypadkach ekstremalnie) kolejkami do lekarzy specjalistów było po prostu spektakularnym sukcesem.

dam/TVP Info,Fronda.pl