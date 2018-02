Ważna inicjatywa TVP. Jacek Kurski powołał nowy Zespół

Zarząd Telewizji Polskiej powołał Zespół ds. promocji dobrego imienia i historii Polski. Jak poinformowało na swojej stronie internetowej Centrum Informacji TVP, zespół będzie promować naszą historię zarówno w kraju jak i za granicą.



,,W związku z toczącą się debatą publiczną na temat historii Polski oraz ostatnimi wydarzeniami, związanymi m.in. z nowelizacją ustawy o IPN, w dniu 5 lutego 2018 r. Zarząd Spółki TVP S.A. podjął uchwałę o powołaniu Zespołu ds. promocji dobrego imienia i historii Polski'' - podaje Centrum Informacji TVP.



,, Zespół ma za zadanie promocję historii Polski w kraju i za granicą, kształtowanie pozytywnego wizerunku naszego kraju oraz zapobieganie dezinformacji na tym polu'' - wymienia się cele.



Rzecz zapowiedział też prezes TVP Jacek Kurski. ,,Telewizja Polska wprowadza to jako stały element swojej działalności. Wpisujemy na stałe do swojego rozumienia misji kwestie obrony dobrego imienia Państwa Polskiego oraz dbałość o prawdę historyczną o II wojnie światowej. Tym samym TVP włącza się w szerszą powinność wszystkich instytucji publicznych do obrony dobrego imienia Polski w kraju i na świecie'' - stwierdził.



,,Do zadań nowego ciała będzie należało m.in. wyszukiwanie, kreowanie i rozpowszechnianie unikatowych treści, promujących Polskę, np. filmów fabularnych, dokumentalnych, reportaży; inicjatywa w zakresie własnej produkcji fabularnej i dokumentalnej promującej historię Polski; koordynowanie programów informacyjnych pod kątem promocji historii Polski, a także współpraca międzynarodowa w obszarze tworzenia treści promujących historię państwa polskiego i kształtowania jego pozytywnego wizerunku. Zespół odpowiadać będzie również za współpracę z mediami oraz instytucjami publicznymi w zakresie promocji historii Polski'' - podaje następnie Centrum Informacji TVP.



Na czele zespołu jako jego przewodniczący stanął dyrektor TVP1, Mateusz Matyszkowicz.

mod/centruminformacji.tvp.pl