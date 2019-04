Ważna deklaracja wiicepremier Szydło: Zapraszam nauczycieli do 'okrągłego stołu'

"Zapraszamy do podpisania porozumienia i do tej drugiej części porozumienia, czyli rozmowy przy okrągłym stole o tym, w jaki sposób można zbudować nowy kontrakt społeczny dla nauczycieli tak, aby zagwarantować podwyżki"- podkreśliła polityk.

Była premier zachęcała ZNP i FZZ do podpisania odrzuconego przez nie w niedzielę porozumienia. W ocenie Beaty Szydło, jego podpisanie mogłoby otworzyć drogę do rozmów na temat drugiej części porozumienia- "o tym, jak zmieniać system wynagradzania dla nauczycieli”. Jak dodała wicepremier, mowa o zmianach systemowych, które mogłyby zapewnić nauczycielom "realne wzrosty wynagrodzeń, takie, jakie by ich satysfakcjonowały, a jednocześnie takie, jakie są możliwe, żeby kolejne podwyżki były faktycznie odczuwalne przez to środowisko”.