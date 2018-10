Ważna deklaracja wicepremier Szydło na temat UE

"Chcę jeszcze raz bardzo wyraźnie powiedzieć, że to jest po prostu wierutne kłamstwo i dopóki Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica będzie rządzić, Polska będzie w Unii Europejskiej, co nie znaczy, że nie mamy w tej chwili wizji zmiany Unii Europejskiej czy koniecznych reform, bo ta instytucja tego potrzebuje"-podkreśliła wicepremier.

„Mam nadzieję, że zostanie wreszcie wyjaśniona cała sytuacja z taśmami, bo to jest bardzo niebezpieczne dla państwa, co się dzieje. Próba uderzenia premiera rządu to jest ewidentnie próba po prostu zmiany władzy w Polsce"- oceniła polityk.