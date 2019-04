Ważna deklaracja wicepremier Szydło: Jesteśmy gotowi do porozumienia z nauczycielami

Suweren 6.4.19 19:30

Rozmowy prowadzi (Wy)Szydeł, żeby Zalewska już nic bardziej nie spaprała to raz. Dwa to przeba Szydeło pokazać przed wyborami, a powodów ku temu ostatnio właściwie żadnych nie było, gdyż nie wiadomo nawet do końca czym poza oddychaniem i mruganiem oczami Szydeł się zajmuje. Trzy jest to pozorowanie 'istotności' problemu dla rządu, z uwago na 'wysoki' status v-ce premiera, nawet jeśli koniec końców decyzję podejmuje ktos inny i diabli wiedzą czy choćby osobiście Szydełowi ją przekazuje.